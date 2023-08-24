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محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 7:37 م

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجري تطويره على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

ووجه المحافظ بتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، بما يحقق عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.


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