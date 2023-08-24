كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة على حرب في المناطق الحضرية

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنظمان تدريبات قتالية مشتركة في المناطق الحضرية هذا الأسبوع، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى بين الحليفين هذا الشهر.

وبدأت المناورات التي تستمر خمسة أيام في ساحة تدريب على العمليات الحضرية في باجو /37 كم شمال غرب سول/ ، يوم الاثنين على صلة بمناورات درع الحرية للحلفاء التي بدأت في نفس اليوم، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن التدريبات القتالية في المناطق الحضرية حشدت نحو 500 جندي بينهم جنود من فرقة المشاة 9 في الجنوب وفصيل مشاة أمريكي ووحدات أخرى بالإضافة إلى دبابات ومركبات جوية بدون طيار لتعزيز واقعية التدريبات.

وأضاف الجيش في بيان أن الجانبين قاما بعمليات هجومية ودفاعية في ساحة التدريب طوال فترة التدريبات وعززا القدرات العملياتية المشتركة على مستوى الكتيبة.

كانت كوريا الشمالية قد نددت بجارتها الجنوبية والولايات المتحدة يوم الثلاثاء لتنظيمهما تدريبات عسكرية سنوية مشتركة، محذرة من أن تلك التدريبات قد تؤدي إلى "حرب نووية حرارية" غير مسبوقة في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير باللغة الإنجليزية حينها إن "حربا نووية حرارية واسعة النطاق غير مسبوقة تقترب من شبه الجزيرة الكورية كل لحظة كحقيقة" ، مضيفة أن التدريبات العسكرية "عدوانية" بطبيعتها ، ومن المحتمل أن تشمل أصولا استراتيجية نووية أمريكية، بحسب ما نقلته يونهاب.