الرئيس الإيراني: ندعم جهود بريكس للتخلي عن الاعتماد على الدولار

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن طهران تدعم جهود تكتل الاقتصادات الناشئة للابتعاد عن الاعتماد على الدولار.



وأضاف رئيسي، الذي دعت بريكس بلاده للانضمام إليها، في كلمة أمام قمة المجموعة في جوهانسبرج، اليوم الخميس، إن إيران "تدعم بقوة الجهود الناجحة التي تبذلها مجموعة بريكس للتخلص من الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية بين أعضائها وكذلك الاستفادة من العملات المحلية"، بحسب وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق، أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات قال فيها إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها".



وأضاف بوتين، أن دول مجموعة البريكس "تناقش مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى العملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين دولنا الخمس"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



جاء ذلك خلال كلمة عبر الفيديو ألقاها الرئيس الروسي أمام قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا".



ويجتمع رؤساء مجموعة بريكس في القمة التي انطلقت، الثلاثاء، بجنوب إفريقيا لرسم مسار مستقبل تكتل الدول النامية، لكن الانقسامات بين أعضاء المجموعة والتضارب في وجهات النظر عادت للظهور من جديد، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



ويدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أيضاً فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس"، وقال إن المجموعة لا ترفض الدولار الأمريكي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان.