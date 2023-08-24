محمد بن زايد: نقدر موافقة قادة بريكس على ضم الإمارات إلى دول المجموعة

أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره لموافقة قادة مجموعة «بريكس»، على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس – تويتر سابقا»، صباح الخميس: «نقدر موافقة قادة مجموعة (بريكس) على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة، ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2023

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن قرار مجموعة «بريكس» دعوة 6 دول وهي: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات؛ لتصبح دولًا دائمة العضوية في المجموعة.

وقال خلال كلمة ضمن فعاليات ختام قمة مجموعة بريكس، صباح الخميس، إن عضوية الدول الـ6 تبدأ في الأول من يناير لعام 2024.