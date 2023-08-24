عمال الغاز الطبيعي بأستراليا يؤيدون تنفيذ إضراب إذا فشلت المحادثات مع شيفرون

صوت أعضاء في نقابة عمالية بأستراليا لصالح اتخاذ إجراء صناعي في اثنتين من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "شيفرون" الأمريكية، في حال فشلت المحادثات بشأن التوصل إلى حل فيما يتعلق بنزاع بشأن الأجور، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

وقال تحالف "أوف شور آلاينس" الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيستين في البلاد، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن النقابتين صوتتا لصالح تنفيذ الإضراب في منشأتي "جورجون" و"ويتستون" للغاز الطبيعي المسال التابعتين لشركة "شيفرون" في حال لم تقدم الشركة عرضا مناسبا خلال المفاوضات.

ومن شأن ذلك أن يعرض للخطر 24.5 مليون طن من الإمدادات السنوية، أو نحو 5% من قدرة التسييل العالمية.

ويشار إلى أن الإضرابات ليست مضمونة، ويجب على النقابتين أن تعطيا لـ "شيفرون" فترة إشعار مدتها سبعة أيام عمل قبل بدء الإضراب الصناعي.

وفي الأسبوع الماضي قال تجمع أوف شور أليانس، الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا، إن العمال في محطة نورث ويست شيلف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة وود سايد إنيرجي جروب الأسترالية للنفط والغاز بحلول الأربعاء المقبل

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.

كما يدرس عمال منشآت الغاز الأسترالية التابعة لشركة شيفرون الأمريكية تنظيم إضراب ايضا.