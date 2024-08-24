 الجيش الأمريكي يدمر نظام صواريخ تابع للحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يدمر نظام صواريخ تابع للحوثيين

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:01 ص | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:01 ص

أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن الجيش الأمريكي قام بتدمير نظام صواريخ تابع للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وذكرت القيادة الأمريكيةاليوم السبت – “أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظام صواريخ تابع للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن”.. موضحة أنه تبين أن هذا النظام الصاروخي يشكل تهديدًا واضحًا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وأشارت “سنتكوم” إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

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