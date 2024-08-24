البنتاجون: حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تقديمها حزمة مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال الأوكراني في 24 أغسطس.

وتعد هذه الحزمة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - هي الدفعة الـ 64 من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية، لأوكرانيا منذ أغسطس عام 2021، وتهدف الحزمة إلى تلبية الاحتياجات الملحة للقوات الأوكرانية، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية.

وكان بايدن أعرب - خلال اتصال هاتفي أجراه أمس الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - عن دعم بلاده الثابت لأوكرانيا في ظل حربها الجارية مع روسيا.. وقال "إن شعب أوكرانيا المستقل سوف ينتصر، وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".

وفي السياق ذاته.. أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني رستم أووميروف، بشأن العمليات العسكرية الأوكرانية والاحتياجات الأمنية الملحة.

وأكد أوستن - بحسب بيان للبنتاجون - دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا.. مهنئا الشعب الأوكراني؛ بمناسبة احتفالهم بعيد الاستقلال.

واستعرض أوستن، خلال الاتصال، حزمة المساعدات الجديدة لكييف والتي تشمل مجموعة متنوعة من المعدات والقدرات الدفاعية الضرورية، بينها أنظمة ومعدات لمواجهة الطائرات المسيرة.

كما شملت الحزمة، معدات لهدم المنشآت وذخائر متخصصة، كما تضمنت أيضا صواريخ موجهة من طراز "TOW"، وأنظمة "جافلن" و"AT-4" المضادة للدروع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف متعددة الاستخدامات من طراز "HMMWV"، بالإضافة إلى ذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، والذخيرة المخصصة للمدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، إلى جانب ذخيرة للأسلحة الصغيرة، فضلا عن معدات طبية لدعم الجنود في الميدان، وقطع غيار وخدمات دعم وصيانة.

وأكد "البنتاجون" أن هذه المساعدات تعكس التزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، المكون من نحو 50 دولة حليفة وشريكة، بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.