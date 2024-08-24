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روسيا تعلن إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا

وكالات
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 1:54 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 1:54 م

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإتمام عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا، بواقع 115 عسكريًا لكل طرف.
ونقلت وكالة «نوفوستي»، عن الوزارة قولها، إن «أوكرانيا أعادت العسكريين الروس الذين تم أسرهم في منطقة كورسك خلال صفقة التبادل الجديدة».
وأشارت إلى «نقل 115 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية إلى نظام كييف».
وذكرت أن «الجنود الروس المفرج عنهم متواجدون الآن في بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما أتيحت لهم الفرصة للاتصال بأقاربهم».
ولفتت إلى «نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع».
وفي وقت سابق، أفاد مسئول حكومي إماراتي، بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة اليوم بين روسيا وأوكرانيا، بعد وساطة إماراتية.
وأوضح المسئول في تصريحات لوكالة «رويترز»، صباح السبت، أن «عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 115 شخصا».


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