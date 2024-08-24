 «الدالاي لاما» يبدأ زيارة رسمية إلى سويسرا تستغرق ثلاثة أيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الدالاي لاما» يبدأ زيارة رسمية إلى سويسرا تستغرق ثلاثة أيام

أ ش أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:18 ص | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:18 ص

بدأ الزعيم الروحي لإقليم التبت الدالاي لاما، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى سويسرا، تستغرق ثلاثة أيام.
وأوضح راديو وتلفزيون سويسرا، اليوم، أن الدالاي لاما وصل إلى (زيورخ) أمس في زيارة يشارك خلالها في احتفالية تقام غدا في (هالينستاديون)، ثم يشارك في أنشطة مختلفة للمجتمع البوذي التبتي.
وأشار إلى أن الزعيم الروحي البالغ من العمر 89 عاما وصل إلى (زيورخ) قادما من الولايات المتحدة، حيث أجرى هناك جراحة في الركبة، وكان في استقباله المئات من التبتيين.
وتعود الزيارة الأخيرة للدالاي لاما إلى سويسرا منذ ست سنوات وتحديدا في عام 2018؛ بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس معهد ريكون التبتي، وهو الدير البوذي الوحيد الذي تأسس خارج آسيا بناء على أوامر المرشد الروحي.

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