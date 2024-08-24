محافظ أسوان يأمر بتشكيل لجنة فنية لمواجهة مشكلة انقطاع المياه المتكرر ببعض المدن

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على النقاط الساخنة التي تشهد مشاكل متراكمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل مركز ومدينة أسوان؛ لسرعة التدخل ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها، وذلك برئاسة المهندس عبد الصبور الراوي رئيس الشركة، وعضوية محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال التفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى الجماهيرية الخاصة بالمياه.

ولفت إلى أنه تم اليوم الانتهاء من خط مياه مناطق عباس فريد والشونة، بجانب حل الأزمة المتراكمة للانقطاع المتكرر للمياه بهذه المناطق، فضلًا عن إدراج شارع عباس فريد، وكسر الحجر ضمن خطة الرصف للعام الحالي، مشيرا إلى أنه تم أيضاً المرور على خط توزيع المياه بشارع كسر الحجر بقطر 10 بوصة، وخط انحدار الصرف الصحي بطول 1200 متر، ومحطة صرف صحي البشارية، وتم التأكد من عملها بكامل طاقتها، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بها.

وأضاف رئيس الشركة، أنه بالتوازي تم المرور على عملية إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة خور عواضه بطول 2 كم، وعمق 3 أمتار، وبقطر 500 مللي حتى يتم تفادي منسوب المنازل المنخفض عن الطريق مما يساهم بذلك في القضاء على مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وتكامل مع ذلك تنفيذ تكليفات المحافظ بمعاينة منزل أحد المواطنين بمنطقة خور عواضة لتضرره من وجود مياه بمنزله، وتم آخذ عينة للتأكد من نوعية المياه خاصة بالصرف الصحي أو كونها مياه جوفية، ويتم شفط أي كميات من المياه أولاً بأول.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم في نفس الوقت المرور على رافع مياه الصداقة للتأكد من تدفقها حيث يضم الرافع 4 طلمبات تصرف 175 لتر / ثانية، بالإضافة إلى رافع الصداقة رقم (1)، والذي يضم 2 خزان علوي سعة 350 متر تخزين، بجانب المرور على خزان منطقة ألبان الريف، حيث إنه جارٍ تشغيله بعد أن كان متوقفاً، فيما يتم تنفيذ أعمال التنظيف والتطهير، مع آخذ عينه المياه وتحليلها للتأكد من صحتها للقضاء على مشكلة انقطاع المياه بهذه المنطقة الحيوية.