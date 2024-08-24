يونيسف: نحو 19 ألف طفل يتيم في غزة بسبب الحرب على القطاع

قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف كاظم أبوخلف، إن هناك ما يقرب من 19 ألف طفل في قطاع غزة فقد الأب أو الأم أو كليهما، أو تقطعت بهم السبل مع ذويهم جراء الحرب، مشيرًا إلى أن الرقم المذكور تقديري، لا سيما وأنه لا توجد طريقة لتحري الدقة في هذا الإطار.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الأطفال غير المصحوبين، شريحة واحدة من شرائح عدة لمعاناة الأطفال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك أطفالًا في غزة فقد كل منهم طرفًا أو أكثر، كما أن هناك منهم تحت الركام، وغيرهم من أصيب بعدد من الأمراض مثل شلل الكبد الوبائي، أو شلل الأطفال الذي طل برأسه مؤخراً، إلى جانب الأطفال الذين يعانون من نقص غذائي حاد.

وأوضح أنه على الرغم من التعقيدات الكثيرة في قطاع غزة، التي تعيق عمل المنظمة لخدمة الأطفال، إلا أنه لا مناص من الاستمرار في المحاولات.

وتابع: «من صور التعقيدات التي تواجهها اليونيسف في غزة، هي صعوبة إنشاء مساحات تعليمية أمنة لتعويض الأطفال عن العام الدراسي الكامل الذي خسروه جراء الحرب، إلا أنه حين يتم إنشاء خيمة لتعليم الأطفال، تصدر أوامر إخلاء، وتكون المساحة التي أنشأتها اليونسيف، في دائرة الإخلاء.