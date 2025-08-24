سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 99.91%، بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة 15021 طالبا وطالبة، حضر منهم 12 ألفا و364 طالبا وطالبة، نجح منهم 12 ألفا و353 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.91%.

وأضاف أن نسبة النجاح بالدور الثاني هذا العام تزيد عن نسبة نجاح العام الماضي بمختلف إدارات المحافظة، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق في مختلف المراحل التعليمية.