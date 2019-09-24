ترامب يدعو الصين إلى احترام حرية هونج كونج

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين صراحة إلى احترام حرية هونج كونج.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن العالم ينتظر بشكل مطلق أن تفي الحكومة الصينية بتعاقدها الملزم الذي أبرمته مع البريطانيين والذي يلزم الصين بحماية الحرية والنظام القانوني وطرق المعيشة الديمقراطية في هونج كونج، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الكبيرة هناك.

وتابع ترامب أن "الطريقة التي تتعامل بها الصين مع الموقف ستقول الكثير عن دورها المستقبلي في العالم"، وأكد أن حكومة بلاده تراقب التطورات في هونج كونج بدقة " ونحن جميعا نعول على الرئيس شي جين بينج كقائد عظيم".

وتشهد هونج كونج منذ أربعة أشهر مظاهرات ضد الحكومة الإقليمية والحكومة الشيوعية في بكين وتنامي تأثيرها على المستعمرة البريطانية السابقة.

كما طالب المتظاهرون بانتخابات حرة.

وعادت هونج كونج إلى السيادة الصينية منذ 1997 وفقًا للقانون الأساسي "بلد واحد، نظامان"، حيث تتمتع هونج كونج بالحكم الذاتي، ويتمتع مواطنوها بحقوق حرية الرأي والتجمعات، وذلك على العكس من الوضع في الصين، غير أن مواطني هونج كونج يرون أن هذه الحقوق صارت في خطر الآن.