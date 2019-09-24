 التحالف العربي: إسقاط صاروخين باليستيين اثنين أطلقهما الحوثيون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: إسقاط صاروخين باليستيين اثنين أطلقهما الحوثيون

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 7:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 7:58 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي أطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين اثنين من محافظة (صنعاء)، مشيرا إلى أن الصاروخين سقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة.

وقال المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الميليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًا من محافظة (عمران) بمديرية (حرف سفيان)؛ وسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية على محافظة (صعدة).

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