قائمة المنافسة تضم «المتحولون الجدد» و«كافر» و«مختل»

تواصل إيرادات السينما العالمية انخفاضها الشديد، بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم عمل دور السينما بكامل طاقتها وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما يواصل فيلم الأكشن والخيال العلمى «عقيدة ــ Tenet»، تصدر إيرادات شباك التذاكر العالمية، للأسبوع الثالث على التوالى من طرحه، حيث حقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات بلغت 4 ملايين و700 ألف دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 239 مليونا و100 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكى، مايكل كين، كليمنس بويسى، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يورى كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتى ماكابى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وهو عبارة عن ملحمة حركية تدور حول التجسس الدولى والتطور، حيث يسافر عميل سرى فى ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، متسلحا بكلمة واحدة فقط وهى «عقيدة» ومن أجل بقاء الجنس البشرى، ليكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع.

كما استقر فيلم الرعب والأكشن «المتحولون الجدد ــ The New Mutants»، فى المركز الثانى خلال الأسبوع الرابع من طرحه، محققا مليون و600 ألف دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 35 مليون ألف دولار.

الفيلم من تأليف جوش بون، ومايكل إتش ويبر، وسكوت نيوستادر، ونايت والتنى، وإخراج جوش بون، وبطولة مايسى ويليامز، أليس براغا، أنيا تايلور جوى، تشارلى هيتون، هابى اندرسن، ويتناول الفيلم قصة المتحولين الخمسة الجدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة «تشارلز زافييه» الشهير بـ«البروفيسور إكس»، والذين يكتشفون قدراتهم الخاصة خلال احتجازهم فى بناية سرية رغم إرادتهم.

واستطاع فيلم الأكشن والمغامرة «كافر ــ Infidel»، أن يتواجد بالمركز الثالث خلال الأسبوع الأول من طرحه، محققا مليون و500 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج سايروس نوراسته، وبطولة جيم كافيزيل، كلوديا كارفان، هال أوزسان، ستيلاو سافانتى، بيجان دانيشماند، وتدور أحداثه حول رجل أمريكى، يتم اختطافه بعد أن دعاه صديقه إلى القاهرة للتحدث علانية عن انتفاضات المتشددين الأخيرة، تتوجه زوجته إلى المدينة بعد سماع الأخبار وهى مصممة على إعادته.

وتراجع فيلم الإثارة والأكشن «مختل ــ Unhinged»، إلى المركز الرابع بعد أن كان فى المركز الثالث خلال الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم خلال الأسبوع السادس من طرحه مليون و300 ألف دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 27 مليون و713 ألف دولار.

الفيلم من تأليف كارل إلسورث، وإخراج ديريك بورتى، وبطولة راسل كرو، كارين بيستوريوس، جيمى سامبسون، جابريل بيتمان، سيلفيا جراس كريم، لوسى فاوست، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتقاطع طريق «راتشل» مع شخص غامض، فتجد نفسها هى وكل من تحب فى خطر من رجل شعر طيلة حياته بعدم وجوده، فيسعى لترك علامة قبل رحيله بتعليمها بعض الدروس المميتة.

وتقدم فيلم الأنيميشن «سبونج بوب: الهروب ــ The SpongeBob Movie: Sponge on the Run»، ليحل فى المركز الخامس بعد أن كان بالمركز الثامن، فى الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم خلال الأسبوع السادس من طرحه 210 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 4 ملايين و241 ألف دولار.

الفيلم من تأليف جوناثان أيبل، جوردان دان، تيم هيل، بول تيبت، جلين بيرجر، ستيفن هيلينبرج، وإخراج تيم هيل، وقام بأداء الأصوات كلا من كارولين لورانس، جيل تالى، رودجر بامباس، السيد لاورينس، بيل فاجيرباكى، توم كينى، كلانسى براون، أوكوافينا، لورى آلان، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يذهب «سبونج بوب» فى رحلة إلى كامب «كورال» من أجل مقابلة أصدقاء جدد، وحينما يتعرض حيوانه الأليف للإختطاف، يقرر «سبونج بوب» وصديقه «باتريك» الذهاب فى مهمة إنقاذ.

كما تقدم فيلم الدرامى الكوميدى «التاريخ الشخصى لديفيد كوبرفيلد ــ The Personal History of David Copperfield»، ليحل فى المركز السادس بعد أن كان بالمركز السابع، فى الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم خلال الأسبوع الرابع من طرحه 150 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 11 مليونا و978 ألف دولار.

الفيلم اقتباسا من رواية «دافيد كوبرفيلد» لتشارلز ديكنز، وإخراج أرماندو لانوتشى، وبطولة ديف باتل، هيو لورى، تيلدا سوينتون، بيتر كابالدى، جويندولين كريستى، بن وشو، مورفيد كلارك، أنيورين بارنارد، أنتونى ويلش، بانديكت وونج، والفيلم هو إعادة تقديم جديدة لرائعة تشارلز ديكنز الشهيرة «دافيد كوبرفيلد»، والتى تروى قصة حياة دافيد منذ طفولته القاسية وعمله باﻹكراه فى مصنع للزجاجات وحتى بلوغه وعيشه مع عمته.

وتراجع الفيلم الدرامى «كلمات على جدران الحمام ــ Words on Bathroom Walls»، إلى المركز السابع بعد أن كان بالمركز السادس فى الأسبوع الماضى، وحقق الفيلم خلال الأسبوع الخامس من طرحه 149 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى مليونين و191 ألف دولار.

الفيلم من تأليف نيك نافيدا، جوليا والتون، وإخراج ثور فرودنثال، وبطولة تشارلى بلامر، أناصوفيا روب، أندى جارسيا، والتون جوجينز، ديفون بوستيك، تايلور راسل، وتدور أحداث الفيلم حول فتى مراهق يعانى من انفصام فى الشخصية، ويعيش على أمل الحصول على علاج تجريبى جديد، من أجل مساعدته على الالتحاق بمدرسة ثانوية والخروج للعالم.

واستطاع أن يتواجد الفيلم الدرامى «الأسرار التى نحتفظ بها ــ The Secrets We Keep»، بالمركز الثامن خلال الأسبوع الأول من طرحه محققا، 89 ألف دولار.

الفيلم من تأليف يوفال أدلر، ريان كوفينجتون، ومن إخراج يوفال أدلر، وبطولة جويل كينمان، نومى راباس، آيمى سايمتز، لوسى فاوست، كريس ميسينا، فيكتوريا هيل، وتدور أحداثه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تقرر امرأة بناء حياتها من جديد رفقة زوجها واختطاف جارهم، والذى ترغب فى الانتقام منه بسبب قيامه بجرائم حرب فى حقها.

كما استطاع فيلم المغامرة والرعب «لا مهرب ــ No Escape»، أن يتواجد بالمركز التاسع، خلال أول أسبوع من طرحه، محققا 88 ألف دولار، لتصل إجمالى إيراداته عالميا إلى مليون و664 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج ويل ورنيك، وبطولة هولاند رودن، رونين روبنشتاين، كيجان ألين، بافل د. ليتشنيكوف، دينزل ويتاكر، كيمبرلى كوين، وتدور أحداثه حول شخص من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى يسافر إلى موسكو مع أصدقائه فى سبيل تصوير محتوى جديد من أجل مدونته المرئية الناجحة، لكنه يجد نفسه مع أصدقائه فى عالم غريب بارد من الغموض والخطر.

بينما لم يحقق الفيلم الدرامى «فوستر بوى ــ Foster Boy»، سوى 4 آلاف دولار، ليأتى فى المركز العاشر، خلال الأسبوع الأول من طرحه.

الفيلم من تأليف جاى بول ديراتانى، ومن إخراج يوسف ديلارا، وبطولة شين بول ماكجى، ماثيو مودين، ميكيل هايت، مايكل بيتش، لكس سكوت دافيس، أناند ديساى باروشيا، جولى بينز، لويس جوسيت جونيور، إيفان هاندلر، دومينيك بيرجس، إيمى برينمان، جوردان بيلفى، وتدور أحداثه حول محام فى مركز محاكمة حيث تضع وكالة رعاية التبنى الهادفة للربح مجرما جنسيا معروفا فى نفس منزل الحضانة مع موكله الشاب جمال.