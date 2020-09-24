الفلبين تسجل 2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل ألفين و180 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 296 ألفًا و755 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 580 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 231 ألفًا و928 شخصًا، إذ يشكل معدل الشفاء 78% من إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد.

وتم تسجيل 36 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 5 آلاف و127 حالة وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل غالبية الإصابات الجديدة قي مدينة مترو مانيلا التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا.