محافظ مطروح:تجهيز مركزا تكنولجياً لاستقبال طلبات التصالح علي المباني المخالفة قبل أخر موعد لتلقي الطلبات



تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الأربعاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان المحافظة ، والذى تم تجهيزه اليوم لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء وتخصيص منافذ واجهزة حاسب و توفير المكان اللائق بانتظار المواطنين مع إقامة مظلة خارج المركز للوقاية من حرارة الشمس ، ومنعا للزحام مع زيادة عدد المنافذ للإسراع فى انهاء الإجراءات خاصة وان اخر موعد لتلقى الطلبات فى 30 سبتمبر الجارى ، مع تخصيص مزيد من الاجهزة والموظفين المؤهلين لسرعة انجاز ذلك الملف وانهاء التسجيل بالمنظومة وفقا للضوابط المعمول بها.

كما استمع محافظ مطروح لعدد من المواطنين خلال تقديم طلباتهم مؤكدا على جهود المحافظة فى الاسراع فى استقبال طلبات المواطنين من خلال جميع المراكز التكنولوجيه لخدمة المواطنين على مستوى مدن المحافظة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ومن السابعة مساء الى الثانية عشر ليلا كل يوم وايام العطلات.

مشدداً على حسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم و تقديم كافة التيسيرات مع الإلتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين