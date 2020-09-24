ترامب: لن نتأخر في طرح لقاح كورونا عندما نأتي بالنتائج الرائعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يوافق أو لا يوافق على إعلان هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، قريبًا عن معايير جديدة أكثر صرامة للحصول على تصريح طارئ للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن هناك شركات كبرى تعمل على تطوير لقاحات «كوفيد - 19»، معقبًا: «نريد ألا يمرض الأمريكيون، واللقاح شيء هام للغاية».

وتابع: «أثق بهذه الشركات الكبرى التي أنجزت الكثير في مجال اللقاحات والفحوصات، والحكومات لا يمكن أن تفعل ما فعلته هذه الشركات»، قائلًا إن الشركات لديها شيء ناجح وتقدم أعداد وإحصاءات كبيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يجد سببًا يدفع لتأخير اللقاح، مختتمًا: «نحن نواجه جائحة لا علاقة لها بالسياسة، وعندما نأتي بالنتائج الرائعة لن نجد دافعًا لتأخير طرح اللقاحات».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أنه من المتوقع أن تعلن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، قريبًا عن معايير جديدة أكثر صرامة للحصول على تصريح طارئ للقاح فيروس كورونا COVID-19، مما يقلل من احتمالات السماح باستخدام لقاح قبل الانتخابات الأمريكية بحلول 3 نوفمبر المقبل.