قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على مدار الوقت مع وزارة الصحة للانتهاء من تطعيم أفراد المنظومة ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن العدد المستهدف يصل إلى مليون و600 ألف فرد، تمت تغطية منهم أكثر من 65%، مؤكدًا الانتهاء من المستهدف قبل بدء الدراسة.

وأوضح أنّ العام الدراسي سينطلق في موعده، وأنه لا يوجد أي تغيير، لافتًا إلى أن "التعليم" أكثر وزارة جرت فيها نسبة تطعيم ضد كورونا.

ويبدأ العام الدراسي، في 9 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا، منها 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، حيث تنتهي الدراسة في 16 يونيو المقبل.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، أنّ الحضور سيكون نظاميًّا وسيجري تفعيل الحضور والغياب، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تتمثل في إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.