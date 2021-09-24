عبد اللهيان: إيران ستعود قريبا لمحادثات إحياء الاتفاق النووي

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن إيران ستعود إلى المحادثات الرامية لإحياء اتفاق كبح برنامجها النووي "قريبا جدا "، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وذكر وزير الخارجية الإيراني خلال مأدبة إفطار مع الصحفيين في نيويورك، أن بلاده ترى المفاوضات فى إطار من الدبلوماسية ، لكن الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات متناقضة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل التمسك بالعقوبات التجارية التي تضر بالاقتصاد وكان قد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الولايات المتحدة تواصل حظر الوصول إلى الأموال الإيرانية في البنوك الأجنبية التي يمكن استخدامها لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وحذرت الولايات المتحدة والقوى الغربية إيران من أن وقت إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ينفد، قائلة إن تقدم إيران في تخصيب المواد النووية يقوض المكاسب التي ستكفلها العودة إلى الاتفاقية.