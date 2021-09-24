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قال مسؤولون بولاية تينيسي الأمريكية إن مسلحا قتل شخصا واحدا على الأقل وأصاب اكثر من 12 آخرين بعد اطلاق النار على متجر بالولاية شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة خلال مؤتمر صحفي بثته قناة فوكس 13 إن إطلاق النار وقع في متجر بقالة كروجر في كوليرفيل، وهي مدينة تبعد حوالي 40 كيلومترًا شرق ممفيس، حوالي الساعة 0130 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وتابعت الشرطة إن مطلق النار توفي متأثرا باصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، وفقا لصحيفة ميامي هيرالد الأمريكية.

وقال رئيس شرطة كوليرفيل دالي لان إن أفراد الشرطة هرعوا إلى متجر البقالة في غضون دقائق من إطلاق النار وبدأوا تفتيش الممرات بحثًا عن المتسوقين والموظفين.

وأضاف : "وجدنا أشخاصًا يختبئون في ثلاجات وفي مكاتب مغلقة".