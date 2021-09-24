استطلاع: الاشتراكيون يحافظون على تقدمهم قبل يومين على انتخابات ألمانيا

قبل يومين على الانتخابات العامة في ألمانيا، واصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقدمه في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، محافظا على تفوقه على التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.



وفي الاستطلاع الذي نشرت محطة "آر تي إل" التليفزيونية نتائجه اليوم الجمعة، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نسبة 25% مثل الأسبوع الماضي، كما استقرت شعبية التحالف المسيحي عند 22%.



واستقرت شعبية حزب الخضر عند 17% واليسار عند 6%، بينما ارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 12%. وفي المقابل فقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" نقطة مئوية واحدة ليحصل على 10%.



وفيما يتعلق بشعبية المنافسين على المستشارية، فقد ارتفع تأييد كل من مرشح الاشتراكيين أولاف شولتس ومرشح التحالف المسيحي أرمين لاشيت بمقدار نقطة مئوية لكل منهما، ليحصل الأول على 28%، والثاني على 13%. واستقرت شعبية مرشحة حزب الخضر أنالينا بيربوك عند 16%.



شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 20 حتى 23 أيلول/سبتمبر الجاري، 2002 ألماني.