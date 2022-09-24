الرئيس الإفريقي «الأطول فترة فى شغل المنصب» يسعى لولاية جديدة

يسعى رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، إلى ولاية أخرى مدتها سبع سنوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعد ترشيحه بالإجماع من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحكم أوبيانج "80 عاما" أصغر دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منذ 43 عاما مما يجعله أطول رئيس دولة في أفريقيا حكما لبلاده.

وقال نجل أوبيانج ونائب الرئيس، تيودورين أوبيانج في بيان له على الموقع الإلكتروني للحزب يوم الجمعة، إنه قد تم اختياره "لجاذبيته وقيادته وخبرته السياسية".