فيينا تستضيف لقاء جديدا بين طهران والطاقة الذرية



أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أنه سيلتقي الأسبوع الجاري في فيينا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، لبحث تطورات الملف النووي لطهران.



وقال إسلامي للتلفزيون الحكومي الإيراني: "سأغادر غدا الأحد إلى النمسا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث سألتقي السيد جروسي ونظرائي من الدول الأعضاء الأخرى.".



وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرها العام في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.



ويأتي إعلان "إسلامي" بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 سبتمبر الجاري أنها لا تستطيع ضمان أن "البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا".



وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى "عدم إحراز تقدّم" في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي سبق أن عُثر عليها في 3 مواقع غير مصرح عنها في إيران.



وتدعو إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المواقع غير المصرح عنها، للسماح بإنجاز تفاهم في المحادثات، في حين يطالب المدير العام للوكالة الأممية، طهران بتوفير أجوبة بهذا الشأن.



واستؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لتعيد فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.