انطلاق اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية لطاب مدرسة we للتكنولوجية التطبيقية بطور سيناء

انطلقت اليوم الأحد، اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2023-،2024 وذلك بمعمل الحاسب الآلي بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، بحضور أعضاء لجنة الاختبارات التي تضم المهندسة رشا بهاء ممثل شركة We ، والدكتور هاني صلاح، والمهندس محمد عثمان ممثلان لأكاديمية ناس.

وتجري الاختبارات في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وحرص محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، لقاء أعضاء اللجنة، وأكد أن مدارس للتكنولوجية التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المناهج الدراسية بها تتكون من 3 مناهج تنقسم لـ 3 محاور أساسية وهم: "العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي".

وتابع : أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ الالتحاق بسوق العمل مباشرة. والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

وأشار إلى أن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية منها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي والتدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، إضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي والحصول على الزي المدرسي مجانًا.

جدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان قد صدق على النزول للحد الأدنى للقبول بالمدرسة من 240 درجة إلى القبول بحد أدنى226 درجة تيسيرًا على الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفرع الجديد لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء.