الرئيس البولندي يعد أوكرانيا بالمساعدة في نقل الحبوب وسط نزاع

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده لا تزال مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية خارج أوروبا، على الرغم من النزاع المستمر حول الوصول إلى السوق البولندية.

ودافع دودا، وهو قومي محافظ، عن قرار حكومته الإبقاء على حظر على بيع الحبوب الأوكرانية في بولندا. وقال في مقابلة اليوم الأحد مع قناة "تي في بي 1" التلفزيونية، إن الإجراءات الجذرية ضرورية لدعم المزارعين والسوق الزراعية في بولندا.

لكن دودا قال إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان نقل أكبر قدر ممكن من الحبوب الأوكرانية عبر بولندا للوصول إلى أفقر دول العالم، حيث قال دودا إن هناك حاجة ماسة إليها.

وأضاف أن ممرات نقل خاصة يمكن استخدامها لنقل الحبوب من أوكرانيا المجاورة إلى موانئ التصدير.

يشار إلى أن بولندا في خضم حملات انتخابية، حيث يحاول حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ بزعامة دودا تحقيق مكاسب.

وقررت المفوضية الأوروبية التخلص التدريجي من القيود التجارية المفروضة على بيع الحبوب الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي، الذي تعد بولندا عضوا فيه.

وانتقد دودا اليوم الأحد قرار الاتحاد الأوروبي قائلا إنه سيضر بالدول المجاورة لأوكرانيا.

وفي الآونة الأخيرة، كانت بولندا وأوكرانيا على خلاف حول واردات الحبوب الأوكرانية، حيث وجه القادة في كلا البلدين اتهامات خطيرة في النزاع.

وأعلنت وارسو أنها ستحد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وقالت إنها لن تتسامح مع المزيد من الإهانات من كييف.

وحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهدئة التوترات أمس السبت خلال زيارة عابرة إلى لوبلين في بولندا. وقال زيلينسكي إن التحديات في العلاقات بين البلدين لا تقارن بالقوة القائمة فى العلاقات بين الشعبين.

وشكر زيلينسكي بولندا على دعمها الواسع خلال معركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي المستمر.