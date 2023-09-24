قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف مستمر حتى 20 ديسمبر، حيث يبدأ في اليوم التالي فصل الشتاء.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ملفات» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «هي»، مساء الأحد، أن النصف الأول من فصل الخريف يتخذ بعض من سمات فصل الصيف، ومن ثم ترتفع درجات الحرارة في بعض الأيام، لكنها لن تكون بنفس ارتفاعات فصل الصيف.



وأشارت إلى أن الأجواء تكون معتدلة في معظم أيام فصل الخريف، لكن تتخلله في الوقت نفسه بعض الحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتحدث تقلبات جوية بسبب وجود منخفض السودان الموسمي على البحر المتوسط.



ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية والمفتوحة تشهد أجواء باردة ليلا مقارنة بالمناطق الداخلية أو المغلقة أو التي بها ملوثات يمكنها أن تحتفظ بدرجات الحرارة.



ونوهت بأن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة يكون في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الأجواء على محافظات الجمهورية تعتبر مستقرة بشكل كبير.