ميدو: لاعبو اتحاد جدة مطالبون بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

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تحدث أحمد حسام «ميدو» لاعب نادي الزمالك السابق، عن المواجهة المحتملة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام خلال شهر ديسمبر القادم.

وقال ميدو في تصريحات لـ قناة «السعودية الرياضية»: «لازم لاعبي اتحاد جدة ياخدوا بالهم أنهم في سكة الأهلي المصري، لأنهم هيلاقوا كمية إصابات غير طبيعية في الفريق قبل المباراة».

وأضاف: «أي فريق بيواجه الأهلي بيتصاب منه لاعيبة كتير، والمدرب بيمشي وبيحصل حاجات غريبة في النادي قبل المباراة، ولاعبي الاتحاد مطالبون بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي».

وتابع: «الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، الونش وعبدالله جمعة أهم لاعبين في الفريق أصيبوا بكورونا قبل مواجهة الأهلي».

وأتم: «ولكن الأهلي فريق جيدًا جدا ومستواه ثابت مع المدرب السويسري مارسيل كولر، واتحاد جدة سيجد صعوبة في الفوز عليه، لأن لاعبيه يعرفون كيف يحققون الانتصار في المباريات».