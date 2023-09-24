 لبيب يوضح حقائق هامة لعمومية الزمالك

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حرص حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات التي تجرى يوم 20 أكتوبر المقبل على توضيح بعض الحقائق التي تخص الجمعية العمومية.

كان لبيب قد ظهر في حوار تلفزيوني أمس السبت، وتم خلاله تداول بعض الملفات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وهو ما حرص على توضيحه في بيان أصدره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال لبيب في بيانه بخصوص أعضاء الجمعية العمومية للنادي: "الزمالك اولا .. السيدات والسادة اعضاء الجمعية العمومية الكرام

تأكيدا و توضيحا لموقفي والقائمة التي اتشرف بالانتساب اليها بشأن اعضاء النادي الجدد

اتشرف بتوضيح رؤيتنا فيما يلي

١. كل من يحمل صفه عضو بالنادي قد اكتسب حقا ثابت لا يجوز لأحد ان ينازعه فيه باي طريقه

٢.لا يجوز تحميل اعضاء النادي اي التزامات ماليه اضافيه بدون وجه حق تحت اي مسمى

٣. الحديث عن زيادة قيمه العضوية يخص الاعضاء الذين سوف ينضموا في المستقبل في ضوء ما تقرره الجمعية العمومية

٤. تحدثت واكرر انني اتحفظ على مصطلح تنقية العضويات وافضل تعبير تقنين العضويات بمعني جدولة اي مستحقات مالية علي الاعضاء في حدود ما اتفقوا عليه عند الحصول علي العضوية بما يحفظ لهم عضويتهم وحقهم في حضور الجمعية العمومية

٥. نحرص تماما ويشرفنا حضور اكبر عدد ممكن من اعضاء الجمعية العمومية للانتخابات وادعوا الجميع للمشاركة وتحدثنا بذلك مع اللجنة القائمة علي ادارة النادي بوصفها وحدها المختصة باعداد كشوف الناخبين و مراجعتها

٦.نحرص علي اجراء انتخابات صحيحه وتجنب كل ما من شأنه ان يكون سببا للطعن عليها

اخيرا اؤكد مجددا على احترامي وتقديري لكل اعضاء الجمعية العمومية والى كل من حاول تحريف تصريحاتي الأخيرة والخروج بها عن معناها الصحيح في محاوله يائسة لأحداث الوقيعة اكرر ما اقوله دائما ان اعضاء النادي اكثر وعيا وحكمه مما يعتقد البعض

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر