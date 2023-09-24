لندن: الروس واجهوا على الأرجح نقصا في البنزين والديزل خلال الأسابيع الأخيرة

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح جدا خلال الأسابيع الأخيرة، أن يكون الروس قد واجهوا نقصا محليا في البنزين والديزل.

ومن غير المحتمل أن يكون النقص جاء كنتيجة مباشرة للحرب.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه من المحتمل أن يكون النقص ناجما عن مجموعة من العوامل، التي تشمل زيادة الطلب على المدى القصير من القطاع الزراعي، والصيانة الصيفية السنوية لمصافي التكرير، وأسعار التصدير الجذابة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى تعليق روسيا يوم الخميس الماضي، جميع صادراتها تقريبا من الديزل والبنزين، من أجل استقرار الوضع في أسواقها الداخلية.

ومن شبه المؤكد، أن هذه الخطوة ستزيد من تقييد الإمدادات في السوق العالمية الضيقة، ومن المرجح أن يكون التأثير الأكبر لها على الدول التي تعتمد حاليا على إمدادات الوقود الروسي، بحسب ما ورد في التقييم.