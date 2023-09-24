فرض حظر التجول لمدة 5 ساعات يوميا في دونيتسك

أعلن رئيس منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، في مرسوم عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، فرض حظر التجول في جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى الرابعة صباحا خلال أيام الأسبوع، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن المرسوم يستثني المسؤولين والموظفين الذين يتعين عليهم العمل دون توقف لتفادي إلحاق الضرر بالأشخاص والشركات والمجتمع والبلاد. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الموظفين الذين يشرفون على إمدادات الأغذية وغيرها من المواد الأساسية، وعمال الإصلاح.

كما يسمح المرسوم لرجال الشرطة وعناصر الأمن والأشخاص الذين يحملون تصاريح خاصة بالتنقل خلال حظر التجول.

كما أعلن بوشيلين، في المرسوم، فرض الرقابة العسكرية على البريد والاتصالات عبر الإنترنت والمحادثات الهاتفية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف المرسوم "يتعين تطبيق الرقابة العسكرية على رسائل البريد وكذلك الرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويجب فرض الرقابة على المحادثات الهاتفية".

وبموجب هذا المرسوم، سيقوم جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووزارة الإعلام في المنطقة بتنفيذ تدابير الرقابة.

ووقع بوشيلين المرسوم في 18 سبتمبر الجاري، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى يوم نشره.