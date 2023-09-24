علي الدين هلال عن الأصوات المشككة في جدية الانتخابات الرئاسية: مصر لديها أعداء بحجم ثقلها

قال الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي للحوار الوطني، إن مصر دولة كبيرة وتملك ثقلا سياسيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في معرض رده على المشككين في جدية الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن مصر لديها أعداء بحجمها وزنها وثقلها، مشيرا إلى تنوع هذه العداءات بين الداخل والخارج.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر طبيعيا لكن الدولة تظل أقوى من ذلك، لافتا إلى أن هناك خصوما يعمدون لمحاولة تضخيم المشكلات ومحاولة الترويج بأنه لا يمكن حلها.

ولفت إلى أن هناك أصواتا معادية شككت في الحوار الوطني مع انطلاقته وروجت أن الدولة في أزمة وتحاول المصالحة مع جماعة الإخوان، لكن العكس هو الذي حدث، من خلال الإجماع استبعاد الفصيل الذي يحرض على العنف والفوضى، في إشارة إلى الإخوان.

ونبه إلى وجود استهداف تتعرض له الدولة في الوقت الحالي يقوم على ترويج الشائعات مثل الإدعاء بأن الدولة غير قادرة على دفع ديونها، مثل رغم أنه لم يصدر عن أي دولة أو منظمة أن مصر تخلفت عن سداد أقساط الديون.

وحذر من أن هذا المخطط يستهدف إشعار المواطنين بأن هناك أزمة، ويحاول رسم صورة سودادية للمشهد الراهن.

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