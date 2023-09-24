 13 مريضا يفقدون الإبصار في باكستان بعد تلقيهم حقنة مصنعة محليا - بوابة الشروق
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13 مريضا يفقدون الإبصار في باكستان بعد تلقيهم حقنة مصنعة محليا

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:31 م

فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا بشأن انتشار الأدوية الملوثة والمزيفة، عقب أن تسببت حقنة مصنعة محليا على ما يبدو في إصابة أكثر من 12 مريضا بالعمى.

وأصيب بالعمى ما لا يقل عن 13 مريضا بالسكرى، بعدما تم حقنهم بحقنة مصنعة محليا لعلاج تلف الشبكية في إقليم وسط البنجاب.

وقال وزير الصحة في البنجابى جافيد اكرم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأحد "تحقق لجنة مؤلف من خمسة أعضاء في الأمر، كما تم حظر بيع الحقنة في الإقليم".

وأضاف أنه "من المبكر القول ما إذا كان شخص ما سوف يفقد نظره" نتيجة لهذه الحقنة.

ووفقا لقناة جيو الباكستانية، فإن ما لا يقل عن 40 شخصا في لاهور وكاسور تم حقنهم بهذه الحقنة في العيادات الخاصة. وقد خضع بعض المرضى للجراحة، واستعادوا نظرهم.

ويشار إلى أن الأدوية المزيفة والملوثة واسعة الانتشار في باكستان، والكثيرون يعانون من التداعيات الطبية لاستخدامها.


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