 أرمينيا تطالب بإرسال مهمة أممية إلى منطقة ناجورنو كاراباخ - بوابة الشروق
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أرمينيا تطالب بإرسال مهمة أممية إلى منطقة ناجورنو كاراباخ

نيويورك- د ب أ
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 11:41 ص

اتهم وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، المجتمع الدولي بالتقاعس عن العمل بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تقطنها أغلبية أرمينية.

وطالب ميرزويان أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أمس السبت بإرسال مهمة أممية" لمراقبة وضع حقوق الانسان والوضع الانساني والأمني على الأرض".

وقال ميرزويان "التطورات المدمرة بصورة كبيرة" في المنطقة أظهرت أنه لا يمكن "مواجهة هذه القضايا من خلال البيانات و الدعوات".

وأضاف" المجتمع الدولي والأمم المتحدة أخفقا في إنقاذ المواطنين".

ويشار إلى أن منطقة ناجورنو كاراباخ تقع في أراضي أذربيجان، ولكن أغلبية السكان من الأرمن، وكان التنازع بين الدولتين مستمرا منذ فترة طويلة على السيطرة على المنطقة.

وكانت أذربيجان قد شنت عملية عسكرية الثلاثاء الماضي للسيطرة على المنطقة. وبعد يوم، استسلم الأرمن في كاراباخ.


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