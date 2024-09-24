الصحة اللبنانية: ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 492 والمصابين إلى 1645

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين إن حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 492 شخصا، فيما أصيب 1645 آخرون.

وقالت الوزارة إن 35 طفلا و58 امرأة لقوا حتفهم بعد أن شنت إسرائيل أعنف موجة من الغارات الجوية ضد ميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران ، منذ عام 2006.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الحملة، التي تركزت في جنوب وشرق لبنان، بدأت صباح اليوم الاثنين وأصابت 1300 هدف لحزب الله.

ووصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ضربة استباقية تهدف إلى تدمير أسلحة حزب الله.