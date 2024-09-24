جوتيريش: يجب ألا تصبح لبنان غزة أخرى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في افتتاح الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، إن لبنان يجب ألا "تصبح غزة أخرى".

وأكد جوتيريش، أن الوقت حان لإحلال السلام القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعرب عن قلقه جراء التصعيد في لبنان، معقبًا: «لبنان على شفا هاوية، وشعوب العالم لا يمكن أن تسمح بأن يمسي لبنان غزة ثانية».

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت انفجاراً جديداً، اليوم الثلاثاء، والذي جاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت تحديدا منطقة الغبيري.

بعد ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارة بشكل محدد في منطقة بيروت، حيث زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ محاولة اغتيال لقيادي رفيع في بيروت، لكن دون أن تتضح النتائج بعد.