عباس يطالب مدعي الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستعرض أبو مازن مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي يرتكبها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وطالب الرئيس الفلسطيني "بتسريع التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال أبو مازن إن "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 76 عاماً من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي".

وشدد على "أهمية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، حول عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات القانونية التابعة للأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ هذه القرارات".