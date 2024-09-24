حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في «قاعدة نيمرا» العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، بدء شن موجة غارات جديدة على لبنان، مشيرًا إلى الاستمرار في شن تلك الغارات على مدار الساعات المقبلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن الجيش هاجم أكثر من 1300 هدف تابع لحزب الله في أنحاء لبنان، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة.

وزعم أن «الجيش ضرب قدرات استراتيجية امتلكها حزب الله ووضعها في قلب القرى ومنازل مدنية، كان ينوي إطلاقها لاستهداف مواطني إسرائيل».

وحذر اللبنانيين الذين غادروا وابتعدوا عن المنشآت والمنازل التي تحتوي على أسلحة من العودة إلى تلك المناطق، قائلًا إنها «أماكن خطيرة قد تنفجر فيها المتفجرات، وقد تقصف لاحقا من جديد».