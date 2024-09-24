الصحفيون الفلسطينيون نجم جوائز هيكل للصحافة العربية

هدايت تيمور: تخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينيين لدورهم الكبير فى مواجهة العدوان الغاشم

البلشى: جائزة هيكل تستهدف تمكين الصحفى من أدوات العصر.. وعبد الحفيظ: المشروعات الفائزة تبشر بجيل واعد من الصحفيين

مراد رشدى و«الصحفيون الفلسطينيون» يفوزان بجوائز المؤسسة.. ومحمد علاء صحفى الشروق يفوز بالمركز الثانى فى دورة هيكل لصحافة البيانات

احتفلت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، مساء أمس، بتوزيع جائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2023، وكرمت الاحتفالية الفائزين خلال دورات هيكل التدريبية، والتى تقدمها المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصحفيين للدفعة الثالثة فى التدريبات، وذلك بمقر نقابة الصحفيين.

تزامن الحفل مع عيد ميلاد الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل العام الأول بعد المائة، وحضر الحفل السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق، ونقيب الصحفيين خالد البلشى، والكاتب الصحفى والأديب محمد سلماوى، والسفير نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشيخ محمد سعيد الطيب الناشر والمثقف السعودى، ومحمود أباظة الرئيس الأسبق لحزب الوفد، ويحيى قلاش، النقيب الأسبق للصحفيين، والكاتب الصحفى جميل مطر، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والكاتب الصحفى خالد داود، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام، وجمال فهمى ووكيل النقابة الأسبق، وعلاء الغطريفى رئيس تحرير المصرى اليوم، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس وكيلا النقابة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وحمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين من بينهم حسين عبد الغنى وشريف عامر، ولميس الحديدى، ومنى الشاذلى، إضافة إلى مديرى تحرير جريدة الشروق، طلعت إسماعيل، وخالد سيد أحمد، ومحمد بصل، ومحمد خيال. وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه.

وأعلنت السيدة هدايت تيمور، الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية، وحصل على الجائزة الأولى الصحفى مراد رشدى حجازى من موقع «مدى مصر»، والذى أعرب فى كلمته عن شكره الكبير لمؤسسة هيكل، لافتا إلى أن الجائزة تعتبر تقديرا لتجربته فى التغطية المستمرة لأحداث العدوان على غزة وتغطية الحرب فى السودان.

وأهدى الصحفى مراد رشدى، الجائزة لشهداء الصحافة الفلسطينية، وللشهداء الصحفيين المصريين، وعائلته.

أما الجائزة الثانية، فخصصتها مؤسسة هيكل، للصحفيين الفلسطينيين وذلك تقديرا لدورهم البطولى فى نقل أخبار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ولتضحياتهم فى سبيل مواصلة مهامهم وواجبهم الوطنى والمهنى.

وأعلنت السيدة هدايت تيمور تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين فى مصر من خلال نقابة الصحفيين المصرية.

وتسلم الجائزة فايق جرادة ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينيين فى مصر، وبذلك يكون إجمالى عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها 18 صحفيًا حتى الآن.

وقالت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، فى كلمتها إن اليوم هو العام الأول بعد المائة لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى كان اللقب المحبب له هو الجورنالجى.

وأضافت هدايت تيمور، أن الجوائز ترتبط بجيل جديد لجوائز الصحافة المصرية والعربية، إضافة لإتمام مشروعات تدريبية لمشاركة الخبرة عبر أجيال متعددة.

وأشارت إلى أن هذا العام شهد العدوان الإسرائيلى على فلسطين، ما دفع بتخصيص إحدى جوائزها للصحفيين الفلسطينيين، لدورهم البطولى فى مواجهة العدوان، مؤكدة أن الصحفيين الفلسطينيين قدموا دورا بطوليا فى مواجهة العدوان الغاشم.

ووجهت هدايت تيمور، الشكر لكل من نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب محمد سعد عبد الحفيظ، لإشرافه على الدورات التدريبية بنقابة الصحفيين. واختتمت «نرحب بكم اليوم فى رحاب بيت المهنة».

وخلال الحفل، جرى عرض فيلم تسجيلى عن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، وفيلم آخر عن تفاصيل وأهداف بروتوكول تعاون نقابة الصحفيين مع مؤسسة هيكل وأهدافه.

وعقب إذاعة الفيلم، أعلن وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبد الحفيظ، عن المشروعات التدريبية الفائزة بدورة صحافة البيانات ــ الدفعة الثالثة ــ وفازت الصحفية الفلسطينية سماح أبوسمرة بالمركز الثالث عن مشروعها «شلالات الدماء فى غزة آلاف المجازر ومشروع إبادة لا يعرف النهاية»، وفاز بالمركز الثانى الصحفى بجريدة الشروق محمد علاء، عن مشروعه التدريبى: «انهيار العقارات فى مصر أزمة مستمرة وحلول مجمدة»، وفاز بالجائزة الأولى الصحفى معتز جمال الدين عن مشروعه «فقراء ووزراء طريق العدالة الاجتماعية بنص القانون».

وتوجه وكيل نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، فى كلمته بالشكر لمؤسسة هيكل لما قدمته من دعم لمركز تدريب نقابة الصحفيين، معربا عن تقديره للسيدة هدايت تيمور، التى تابعت بكل دأب واهتمام بروتوكول التعاون مع النقابة، وصولا لهذا الاحتفال.

وقال عبد الحفيظ: إن المشروعات التى قدمت فى الدورات الثلاث كانت مميزة رغم الإحباط من المناخ العام فى الصحافة المصرية، لافتا إلى أن عدد المشروعات فى الدورة الأخيرة بلغت 20 مشروعا.

وفى كلمته قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين: إن الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، حول الصحافة من وسيلة إخبار وحوارات، إلى منتدى ثقافى مع مساحة مميزة من الإبداع، مشيرا إلى أن مؤسسة هيكل جاءت لتمكن الصحفى من أدوات العصر ليستمر فى مهنته، ويكون شريكا وناقدا ومكملا فى المجتمع.

وأضاف البلشى: «نتشرف خلال هذا الحفل بتخريج دفعة جديدة من دفعات التدريب الناتجة عن التعاون مع مؤسسة هيكل»، مستطردا: «فليكن اليوم ترحيبا بصاحب البيت وباستمرار العطاء وبمؤسسة هيكل وبحضور صاحب الحضور الأكبر فى تاريخ الصحافة المصرية فى عيد ميلاده».

وحرص البلشى على الترحيب بالصحفيين الفلسطينيين، موجها التحية لهم وكل مواطنى دولة فلسطين. وفى نهاية الحفل أهدى نقيب الصحفيين، درع النقابة للسيدة هدايت تيمور زوجة الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل.