الاتحاد الأوروبي يوافق على حماية المياه الجوفية من الكيماويات اللانهائية

توصل مفاوضو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتفاق أمس الثلاثاء لحماية المياه السطحية والجوفية في الاتحاد الأوروبي من الملوثات، التي تشمل ما يطلق عليه الكيماويات اللانهائية.

ويعد الاتفاق تحديثا لقواعد حماية المياه الحالية، من خلال إضافة مواد جديدة خاضعة للسيطرة والمراقبة.

وتشمل الكيماويات المضافة المبيدات الحشرية و مسببات اضطراب الغدد الصماء و الملينات وبعض الأدوية، بالإضافة إلى نحو 50 نوعا مختلفا من الكيماويات التي يطلق عليها " مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل ".

ويشار إلى أن هذه الكيماويات، التي تستخدم في نطاق واسع من المنتجات الصناعية والأغراض اليومية، لا تتفكك في البيئة الطبيعية ويمكن أن تؤذي الصحة البشرية والبيئة.

ويشتبه في أن بعض الأنواع من مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل تسبب ضررا للكبد بالإضافة إلى الكلى و سرطان الخصية.

وقالت مفوضة شؤون البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال، التي طرحت مفوضيتها مسودة الاتفاق عام 2022 " المياه النظيفة جيدة للأفراد وللبيئة ولاقتصادنا: وهو الاستثمار الذي سيعود علينا بالنفع عدة مرات".



