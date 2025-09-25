سكاي: أمريكا تحاول منع فيفا من العقوبات الرياضية على إسرائيل

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من فرض حظر على الفرق ومنتخبات إسرائيل ومنعها من المشاركة في المنافسات العالمية خلال الفترة الحالية.

ونقلت شبكة "سكاي" تصريحات لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والتي قال فيها: "سنعمل بكل قوة على وقف أي محاولة لمنع منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وأشارت شبكة "سكاي": "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حظر "الكيان الصهيوني" من المشاركة في كرة القدم الدولية قبل نهائيات كأس العالم 2026".

وأضافت: "يأتي ذلك في الوقت الذي علم فيه الجميع أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه لإيقاف الفرق الإسرائيلية عن المشاركة في المباريات بسبب الحرب في غزة ـ وهو ما يبدو أن العديد من اتحادات كرة القدم وأعضاء اللجنة التنفيذية في فيفا يؤيدونه".