أحمد مالك يهنئ طه دسوقي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت أجدع قلب

حرص الفنان أحمد مالك، على تهنئة صديقه الفنان طه دسوقي بعيد ميلاده عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صور تجمعهما من كواليس تصوير مسلسلهما الأخير "ولاد الشمس".

وعلق أحمد مالك، على صورته مع طه دسوقي، قائلا: "كل سنة وأنت أنت يا أطيب وأجدع قلب".

ورد عليه طه دسوقي قائلا: "وأنت طيب وجدع وموهوب وقلبك أبيض وبرنس".

المسلسل كانت تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره، من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.