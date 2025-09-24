 تدريبات استشفائية للأساسيين في الزمالك - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 9:56 م القاهرة
تدريبات استشفائية للأساسيين في الزمالك

الشروق
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 9:37 م

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة  الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


