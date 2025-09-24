 بريطانيا تلقي القبض على مشتبه في تورطه بالهجوم السيبراني على المطارات الأوربية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 4:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تلقي القبض على مشتبه في تورطه بالهجوم السيبراني على المطارات الأوربية

لندن 24 (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:04 م

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في الأربعينات من عمره على خلفية هجوم سيبراني تسبب في حدوث اضطرابات في مطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا قالت اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في ويست ساسكس أمس الثلاثاء للاشتباه في خرقه لقانون إساءة استخدام الكمبيوتر، وتم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.

وقال بول فوستر نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بوكالة مكافحة الجريمة: "على الرغم من أن هذا الاعتقال يمثل خطوة إيجابية، فإن التحقيق بشأن الواقعة يتواصل ومازال في مراحله الأولى".

وأضاف: "تمثل الجريمة السيبرانية تهديدا عالميا مستمرا يواصل التسبب في اضطرابات كبيرة في المملكة المتحدة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك