نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيا جهود سحب مياه الأمطار بمرسى مطروح

تابع الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ميدانيًا، اليوم الخميس جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة الكورنيش بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام، والمهندس أحمد الدسوقي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تابع نائب محافظ مطروح، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح في رفع تجمعات المياه بعدد من شوارع ومناطق المدينة، من خلال الدفع بالمعدات وسيارات سحب المياه، مع استمرار أعمال تصريف المياه وتسليك شنايش الأمطار.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، فى بيان إعلامى استمرار المتابعة اللحظية لحالة الطقس، موجّهًا برفع درجة الاستعداد بكل الأجهزة التنفيذية، وسرعة التعامل مع تجمعات المياه، وتكثيف أعمال السحب والتصريف، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والسيارات والحفاظ على سلامتهم.