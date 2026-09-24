نائب محافظ مطروح يوجه برفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها بالقصر وأم الرخم

أجرى الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، جولة ميدانية بقرى القصر وأم الرخم، لمتابعة انتظام الخدمات التعليمية والصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تلافي أي ملاحظات وتحسين بيئة العمل والخدمة.

وشملت الجولة تفقد الوحدة الصحية بقرية القصر، ومدرستي الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية والشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية، فيما شملت الجولة بقرية أم الرخم تفقد الوحدة الصحية بزاوية أم الرخم ومدرسة أم الرخم الإعدادية الثانوية المشتركة.

وخلال تفقد المدارس، وجه نائب محافظ مطروح بضرورة رفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير صناديق للقمامة داخل الأفنية والمباني المدرسية، مع سرعة التعامل مع أوجه العجز في أعضاء هيئة التدريس ببعض المواد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.

كما شدد خلال تفقد الوحدات الصحية على انتظام توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تواجد الكوادر الطبية وسد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مدار الساعة، مع سرعة التعامل مع أي احتياجات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة.

وأكد نائب محافظ مطروح أن الجولات الميدانية تستهدف المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات، ورصد المشكلات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حلها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة لأهالي القرى.