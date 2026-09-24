نظمت نقابة الصحفيين في الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة صحية بعنوان "اطمن على قلبك"، بمشاركة أطباء متخصصين في أمراض القلب والقسطرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب.

وشهدت الندوة الصحية حضور الدكتور عبدالله الفرماوي، مدير مستشفى شرق المدينة، التابع لوزارة الصحة، والدكتور مهاب الأنصاري، رئيس قسم القسطرة بالمستشفى، والدكتور خميس بلال، رئيس قسم القلب المفتوح والصدر، وكان في استقبالهم رزق الطرابيشي، نقيب صحفيي الإسكندرية، ورامي ياسين، سكرتير النقابة الفرعية، وهدى الساعاتي، وكيل النقابة.

الصحفيون شركاء في نشر الوعي الصحي

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبدالله الفرماوي، مدير مستشفى شرق المدينة، أن الصحفيين يتحملون مسئولية كبيرة في نشر الوعي المجتمعي بأمراض القلب، مشيرا إلى أن المستشفى مجهز بالكامل بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية اللازمة لإسعاف مرضى القلب، عبر وحدة طوارئ مخصصة ومنفصلة عن الطوارئ العامة، يعمل بها الأطباء على مدار الساعة.

وأوضح الفرماوي أن المستشفى يضم أحدث أجهزة القسطرة التداخلية لإسعاف المرضى في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تجهيزات حديثة داخل وحدة جراحة القلب، حيث يجرى ما معدله 10 حالات أسبوعيا، من إجمالي 60 عملية قلب مفتوح.

أرقام تعكس حجم الخدمة الطبية

وأشار الفرماوي إلى أن مستشفى شرق المدينة يستقبل نحو 6 آلاف مريض طوارئ شهريا، فيما تستقبل العيادات الخارجية 32 ألف مريض، إلى جانب إجراء 400 عملية قسطرة شهريا، مع قبول المستشفى لجميع التعاقدات الطبية، مؤكدا أن المستشفى يوفر كوادر إدارية وخدمية على مدار الساعة لتيسير شئون المرضى وتلقي الشكاوى من متلقي الخدمة وذويهم والاستماع لاحتياجاتهم.

ونوه بأن المستشفى يضم 16 سريرا للعناية المركزة، ويجري ما بين 800 إلى 1000 عملية جراحية شهريا بين كبرى وصغرى في مختلف التخصصات، فضلا عن أجهزة أشعة متطورة ومعملين داخليين، لافتا إلى أن المستشفى يقدم العلاج على نفقة الدولة، إذ يخدم نحو 400 مريض يوميا من مرضى الأمراض المزمنة عبر صرف العلاج اللازم لهم مجانا، مؤكدا أن هناك طفرة نوعية شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية في مختلف الخدمات، بمشاركة كل العاملين، وأن رضا المريض المصري يمثل الغاية الأساسية لفريق العمل.

نسبة نجاح 97% في جراحات القلب المفتوح

من جانبه، استعرض الدكتور خميس بلال، رئيس قسم القلب المفتوح والصدر بمستشفى شرق المدينة، الفرق بين جراحات القلب المفتوح وأمراض القلب بشكل عام، مؤكدا أن نسبة نجاح عمليات القلب المفتوح وصلت إلى 97%، وهو ما يعكس التطور الكبير في هذا التخصص داخل المستشفى، مشددا على أنه لا يجب الخوف من الخضوع لهذا النوع من العمليات.

وأوضح بلال أن خوف المريض من إجراء عملية القلب المفتوح قد يتسبب في خطورة شديدة عليه، وقد يؤخر حصوله على العلاج اللازم في الوقت المناسب، ناصحا المرضى بإجراء العملية دون تردد والالتزام بتعليمات الأطباء بدقة فيما بعد الجراحة لضمان التعافي السليم.

ووجه بلال عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من أمراض القلب، أبرزها الابتعاد عن مشروبات الطاقة والتدخين والشيشة الإلكترونية، وتجنب العادات الغذائية والصحية الخاطئة، مع التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة رياضة المشي، للحفاظ على صحة القلب.

من ناحيته، تحدث الدكتور مهاب الأنصاري، رئيس قسم القسطرة بمستشفى شرق المدينة، عن أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا الفروق الدقيقة بين الذبحة القلبية والجلطة غير المكتملة والجلطة المكتملة، وهي حالات كثيرا ما يختلط فهمها لدى عامة المواطنين رغم اختلاف درجة خطورتها وطرق التعامل الطبي مع كل منها.

دعوة للتوعية بمخاطر أمراض القلب

وأشاد نقيب صحفيي الإسكندرية رزق الطرابيشي بالجهود المبذولة داخل مستشفى شرق المدينة، مؤكدا ترحيب النقابة بالتعاون المستمر مع الكوادر الطبية، ومشيدا بحرص المستشفى على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تجمع بين الصحفيين والمتخصصين في القطاع الصحي.

وأكد الطرابيشي أن نقابة الصحفيين في الإسكندرية حريصة على تنظيم مثل هذه الندوات الصحية بشكل دوري، باعتبار أن الصحافة شريك أساسي في نقل المعلومة الطبية الصحيحة للمواطنين.

وأوضحت هدى الساعاتي، وكيل النقابة الفرعية، أن تنظيم الندوة الصحية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من أمراض القلب، والتعرف على عوامل الخطورة وسُبل الحفاظ على صحة القلب، مع إتاحة الفرصة أمام الحضور لطرح استفساراتهم مباشرة على المتخصصين.

وأكدت أن النقابة ستواصل دعم الفعاليات التي تخدم الوعي الصحي العام، وتفتح المجال أمام الأطباء لمخاطبة الجمهور مباشرة عبر المنصات الصحفية.