الدكتورعبدالعزيز قنصوة يكلف الدكتور السيد قنديل بتسيير أعمال رئيس جامعة العاصمة

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كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل بتسيير أعمال جامعة العاصمة، اعتبارًا من 26 سبتمبر 2026، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.

ويأتي التكليف لضمان انتظام العمل واستمرارية الأداء الأكاديمي والإداري بالجامعة خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تنفيذ خطط الجامعة وبرامجها المختلفة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية واستقرار منظومة العمل بمختلف القطاعات.

ويواصل الدكتور السيد قنديل خلال فترة التكليف متابعة مختلف الملفات الأكاديمية والإدارية، واستكمال خطط التطوير التي تشهدها الجامعة، إلى جانب متابعة استعدادات الجامعة للعام الجامعي 2026-2027.

وأكدت جامعة العاصمة استمرار العمل بمختلف قطاعاتها وفق الخطط المعتمدة، ومواصلة جهودها للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، واستكمال مسيرة التطوير المؤسسي.