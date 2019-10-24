 إصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 12:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

إصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:51 ص

أصيب 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في مخيم (الأمعري) برام الله وسط الضفة الغربية، كما هدمت القوات منزلا لعائلة في المنطقة.

وقال شهود عيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل المجاورة على إخلائها، قبل هدم المنزل المكون من طابقين.

وأضافوا، أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها في المنطقة، وأن مواجهات اندلعت في المكان وفي حي سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، أطلق خلال الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين، كما اعتقلوا عددا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك