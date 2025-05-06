مركز السينما العربية ينظم ندوة عن ازدهار السينما المصرية في مهرجان كان السينمائي

يُنظّم مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، ندوة بعنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، وذلك يوم الخميس 15 مايو المقبل، من الساعة 11:30 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا، على المسرح الرئيسي للمهرجان.

الندوة التي يديرها نيك فيفاريللي، المحرر بمجلة فارايتي، تستعرض الأسباب التي تقف خلف الصعود اللافت للسينما المصرية مؤخرًا، سواء من خلال الأعمال التجارية التي تحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، أو من خلال الأفلام المستقلة التي تحصد الجوائز وتكسر الأنماط التقليدية. كما تناقش الندوة الفرص المتاحة أمام منشآت الإنتاج وجيل جديد من المستثمرين في القطاع الخاص، وتسعى للإجابة على سؤال محوري: كيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم المتجدد؟

ويشارك في الجلسة عدد من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما المصرية، من بينهم:

النجمة يسرا، إحدى أبرز رموز الفن المصري والعربي

حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

سميح ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي

عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة

أحمد سامي بدوي، المدير العام للجنة مصر للأفلام

مراد مصطفى، المخرج المصري الذي يُشارك فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج "نظرة ما" بمهرجان كان

سوسن مصطفى، منتجة الفيلم



تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المتواصلة للترويج للسينما المصرية على الساحة الدولية، وتسليط الضوء على طاقاتها الواعدة وتحدياتها في ظل الحراك الثقافي والاقتصادي المتسارع.